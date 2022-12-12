Президент РФ Владимир Путин с помощью видеосвязи собирается принять участие в церемониях открытия новых и переделанных объектов транспортной инфраструктуры в нескольких регионах страны,

Президент РФ Владимир Путин с помощью видеосвязи собирается принять участие в церемониях открытия новых и переделанных объектов транспортной инфраструктуры в нескольких регионах страны, включая Владимирскую область. Напомним, 13 декабря в Петушинском районе запустится очередной отрезок платной трассы М-12 во Владимирской области. По нему можно будет проехать от развязки с М-7 от Южного обхода в сторону