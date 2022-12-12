Доверчивые бабушки не смогли отказать женщине в просьбе попить воды. Однако после визита незнакомки местные жительницы лишились сбережений и украшений на сумму более 100 000 рублей.

В результате слаженной работы оперативных сотрудников полиции и следователей УМВД России по городу Владимиру на территории города Камешково была задержана 34-летняя женщина цыганской народности, подозреваемая в совершении двух имущественных преступлений.Установлено, что задержанная в сентябре текущего года похитила принадлежащие 76-летней и 88-летней жительницам города Владимира денежные средства и золотые украшения на общую сумму более 100 000 рублей. Как в первом, так и во втором случае фигурантка попадала в квартиры к доверчивым бабушкам под предлогом попить воды. Пока потерпевшие неоднократно отлучались на кухню, гостья похищала ценности.Потерпевшие смогли описать приметы злоумышленницы. В результате оперативных мероприятий полицейские установили место сбыта похищенных ювелирных изделий. Похищенные украшения были частично изъяты.Впоследствии, по имеющимся приметам, оперативники установили причастность к совершению преступлений 34-летней жительницы города Камешково. У женщины полицейские изъяли часть похищенных денежных средств.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проверяют фигурантку на причастность к совершению аналогичных преступлений.