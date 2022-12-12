Владимирский планетарий представляет программу «Космическая история России» Сегодня под куполом...

Владимирский планетарий представляет программу «Космическая история России»Сегодня под куполом владимирского планетария пройдет программа «Космическая история России». Картинка будет проецироваться сразу на весь купол, создавая у зрителя эффект полного погружения в космическое пространство.Зрители совершат виртуальное путешествие на Луну, познакомятся с основоположниками космической отрасли нашей страны, узнают о достижениях и рекордах СССР и России. Программа «Космическая история» была создана в этом году Ассоциацией планетариев при активном участии «Роскосмоса» и Президентского фонда культурных инициатив.