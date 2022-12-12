Во Владимирском регионе прогнозируется обильный снегопад. Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
Региональная Госавтоинспекция сообщает: за минувшие сутки, 9 декабря, во Владимирской области произошло 53 ДТП, в которых 6 человек получили ранения. Механические повреждения получили 104 транспортных средства.
Сегодня на территории региона прогнозируется обильный снегопад, в связи с чем сотрудники полиции напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал, отсутствие резких маневров.
При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводятся ремонтные работы.
Важно помнить, что при выпадении осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.
В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов.
Необходимо помнить, что тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги.
Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, рекомендуем владельцам транспортных средств не отправляться без острой необходимости в дальние поездки, а пешеходам – использовать световозвращающие элементы.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции региона.