Во Владимире собираются строить новый спортивный центр олимпийского резерва для борцов. Во...

Во Владимире собираются строить новый спортивный центр олимпийского резерва для борцов.Во Владимире может появиться новый спортивный центр олимпийского резерва для борцов. На портале госзакупок появился тендер на разработку проекта. Цена - 20 миллионов рублей.Расположить центр областные власти хотят на Большой Нижегородской, где сейчас греко-римской борьбой занимаются в здании 1917 года. Комплекс будет состоять из двух зданий. В одном разместятся спортзал для соревнований с местами для зрителей, комната судей, гардеробная, кафе, конференц-зал, сауна. Второе приспособят для временного проживания спортсменов. Итоги торгов подведут 28 декабря.