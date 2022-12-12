Во Владимире бывший замдиректора областного департамента обвиняется в коррупции. Во Владимире...

Во Владимире бывший замдиректора областного департамента обвиняется в коррупции.Во Владимире перед судом предстанут бывший первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, а также представитель юридического лица, обвиняемые в коррупционных преступлениях.По версии следствия, бывшая чиновница из ДИЗО с декабря 2019 года по август 2020 года получила от представителя фирмы взятку в размере 300 тысяч рублей за обеспечение победы на торгах и беспрепятственное заключение контрактов на оказание услуг по организации и проведению ежегодного фестиваля в одном из туристических городов области.При этом взяткодатель путем обмана и злоупотребления доверием похитила у работодателя денежные средства, предназначенные на взятку.Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии с региональным УФСБ России, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Владимирской области.Фото: freepic.com