Во Владимире бывший замдиректора областного департамента обвиняется в коррупции.
Во Владимире...
Во Владимире бывший замдиректора областного департамента обвиняется в коррупции.
Во Владимире перед судом предстанут бывший первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, а также представитель юридического лица, обвиняемые в коррупционных преступлениях.
По версии следствия, бывшая чиновница из ДИЗО с декабря 2019 года по август 2020 года получила от представителя фирмы взятку в размере 300 тысяч рублей за обеспечение победы на торгах и беспрепятственное заключение контрактов на оказание услуг по организации и проведению ежегодного фестиваля в одном из туристических городов области.
При этом взяткодатель путем обмана и злоупотребления доверием похитила у работодателя денежные средства, предназначенные на взятку.
Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии с региональным УФСБ России, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Владимирской области.
Фото: freepic.com