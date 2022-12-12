Днем 12 декабря во Владимире на улице Горького городской маршрутный автобус съехал на обочину и врезался в столб на довольно высокой скорости. По данным пресс-службы полиции, в результате ЧП

Днем 12 декабря во Владимире на улице Горького городской маршрутный автобус съехал на обочину и врезался в столб на довольно высокой скорости. По данным пресс-службы полиции, в результате ЧП никто не пострадал. Авария произошла около 9:00. По предварительной информации УМВД, водитель автобуса 7C не справился с управлением, совершил выезд на обочину, где врезался в столб.