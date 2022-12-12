Во Владимире пенсионер передал военнослужащим бензогенератор Пенсионер из областного центра...

Во Владимире пенсионер передал военнослужащим бензогенераторПенсионер из областного центра Владимир Савов подарил военнослужащим, принимающим участие в СВО, бензогенератор.Он передал его в местное отделение «Единой России» для дальнейшей транспортировки. С ближайшим грузом доппомощи генератор будет доставлен в расположение владимирских полков, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Пенсионер отметил, что не мог оставаться в стороне, в то время когда наши военнослужащие нуждаются в помощи.Владимир Савов, житель г. Владимира:- За это время я его раз 5 заводил, 10 от силы. Я жене сказал: “Давай отдадим ребятам, им там нужнее”. Она говорит: "Давай, вроде бы, раз так решил". Желание моё одно - победы!Влад Курлов, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» (г.Владимире):- Буквально в течение часа он уже приехал и нам его передал. Очень радостно, что с каждым днем становится все больше людей, которые неравнодушные и помогают нашей стране в такое непростое время.