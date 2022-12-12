Мужчина попросил мобильный телефон у своего знакомого, однако вместо того, чтобы вернуть гаджет, сдал его в скупку.

30 ноября в Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 37-летнего местного жителя о том, что у него похитили мобильный телефон стоимостью 8 000 рублей.Как установили участковые уполномоченные полиции, находясь в районе улицы Институтский городок в микрорайоне Юрьевец областного центра, к потерпевшему подошел его знакомый и, под предлогом важного звонка, попросил воспользоваться мобильным телефоном.Однако возвращать гаджет злоумышленник не планировал. С мобильным телефоном он скрылся и впоследствии сдал его в скупку.После поступившего в полицию заявления оперативники установили местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Безработный 31-летний местный житель был задержан и дал признательные показания.Похищенный мобильный телефон изъят из скупки и в ближайшее время будет возвращен владельцу.Следователем следственного отдела ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.