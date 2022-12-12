Во Владимире в музее Старая аптека появился новый экспонат. Старая аптека решила поделиться...

Во Владимире в музее "Старая аптека" появился новый экспонат."Старая аптека" решила поделиться радостью: "Музей ложки" подарил ей, как они сами пишут, "один очаровательный экспонат".Это серебряная медицинская мерная ложка 1932 года. Предназначалась она для точной дозировки жидких и порошкообразных веществ, при изготовлении и продаже лекарственных и косметических средств. Они в начале 20-го века изготавливались именно в аптеках.