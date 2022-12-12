Во Владимире водителя маршрутного автобуса оштрафовали за грубые нарушения, запечатленные на видео, которое пользователи выложили в соцсети. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России

Во Владимире водителя маршрутного автобуса оштрафовали за грубые нарушения, запечатленные на видео, которое пользователи выложили в соцсети. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Полиция обнаружила в одной из городских групп ВКонтакте видео, на котором водитель автобуса, проезжая у Театральной площади, выехал на встречную полосу и проехал пешеходный переход на красный свет.