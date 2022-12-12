Видеозапись нарушения выявлена в ходе мониторинга сети Интернет.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса, двигаясь по центральной улице города Владимира, выехал на полосу встречного движения и проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.По данному факту УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведена проверка, в ходе которой личность водителя автобуса была установлена.В отношении гражданина сотрудниками Госавтоинспекции вынесены постановления об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 12.15 и ч. 4 ст. 12.12 КоАП РФ.Водителю назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 10 000 рублей.