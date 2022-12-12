Ночью 12 декабря во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Егорова, в результате которого пострадала женщина, ее личность устанавливается, сообщили в пресс-службе

Ночью 12 декабря во Владимире произошел пожар в многоквартирном доме на улице Егорова, в результате которого пострадала женщина, ее личность устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в тревожное ведомство поступил около 4:05. В доме №16 по улице Егорова вспыхнул пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя на площади 10 кв.м. и спасли одного