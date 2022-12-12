Выпадет от 23 до 33 мм ледяного дождя.

Во Владимирской области ожидается ледяной дождь. Об этом рассказали специалисты центра «Фобос».В течение 12 декабря выпадет от 23 до 33 мм осадков, преимущественно в виде дождя. Необычная для зимы погода связана с наступившей оттепелью. Центральную Россию накрыл теплый средиземноморский циклон. В понедельник столбик термометра поднимется до +2 градусов.Метеорологи прогнозируют, что будет побит суточный рекорд за всю историю - выпадет до 40–60% месячной нормы.