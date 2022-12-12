Выпадет от 23 до 33 мм ледяного дождя.
Во Владимирской области ожидается ледяной дождь. Об этом рассказали специалисты центра «Фобос».
В течение 12 декабря выпадет от 23 до 33 мм осадков, преимущественно в виде дождя. Необычная для зимы погода связана с наступившей оттепелью. Центральную Россию накрыл теплый средиземноморский циклон. В понедельник столбик термометра поднимется до +2 градусов.
Метеорологи прогнозируют, что будет побит суточный рекорд за всю историю - выпадет до 40–60% месячной нормы.