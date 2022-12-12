Участие в открытии магистрали примет Александр Авдеев.

Во Владимирской области 13 декабря откроется движение ещё по одному участку М-12. Александр Авдеев примет участие в запуске нового отрезка протяжённостью более 58 км.Он пройдёт от пересечения с трассой М-7, расположенного на 114-ом км, до деревни Столбищи. Автобан обеспечит объезд Петушков, Лакинска, Пекши, Ворши и Колокши. Время в пути от Владимира до Москвы сократится с трёх до двух часов.«Вводимый участок имеет две полосы в каждом направлении. Возведено 14 мостов и путепроводов, два скотопрогона и транспортная развязка. Он обошёлся в 51,5 млрд рублей», - уточнили в пресс-службе губернатора.На автомагистрали будет работать безбарьерная система взимания оплаты. Фиксация проезда ведётся по номеру машины или по транспондеру.