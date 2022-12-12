Особое внимание уделено подаче электричества на социально важные объекты.

Во Владимирской области 95 бригад энергетиков устраняют аварии после снегопадов. Об этом рассказали во «Владимирэнерго».Выпавший в минувшие выходные мокрый снег увеличил нагрузку на обледеневшие провода, опоры ЛЭП и деревья, которые упали и повредили сети. В регионе зафиксированы отключения на линиях 0,4-6 и 10 Кв. Для ликвидации последствий непогоды круглосуточно и посменно работают 337 специалистов и 152 единицы спецтехники.Работы усложняются непрекращающимися осадками. Энергетики продолжают восстановление инфраструктуры. Особое внимание уделено возобновлению подачи электричества на социально важные объекты.