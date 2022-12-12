Работы будут продолжаться круглосуточно до полного восстановления работы сети.

Во Владимирской области без света остаются более 8 тысяч человек. Об этом рассказал Александр Авдеев.«На 9:30 без электричества в регионе оставалось около 10,6 тысяч жителей. Ликвидацией аварий занимаются 85 бригад, 265 человек и 95 единиц спецтехники. К 16:30 число владимирцев, чьи дома остаются без электроснабжения, сократилось до 8100», - уточнил он.Работы ведутся круглосуточно до полного восстановления подачи электроэнергии.