В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег.
Атмосферное...
В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег.
Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%.
Магнитное поле спокойное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.
Температура воздуха во Владимире и области ночью 0…-1, днём от 0 до 2 градусов мороза.
В ночь со вторника на среду температура начнет понижаться, минусовые температуры вернутся в Центральный регион.
13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки на Андрея «наслушивали» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.
Фото: pxfuel.com/