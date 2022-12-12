В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег. Атмосферное...

В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, мокрый снег.Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 96%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью 0…-1, днём от 0 до 2 градусов мороза.В ночь со вторника на среду температура начнет понижаться, минусовые температуры вернутся в Центральный регион.13 декабря почитается память святого апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный почитается покровителем морского искусства, поскольку перед тем, как стать апостолом, был рыбаком. Наши предки на Андрея «наслушивали» воду. Если в колодце тихо — хорошая зима будет; а если шумит — надо готовится к морозам, бурям и метелям.Фото: pxfuel.com/