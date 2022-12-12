Во Владимирской области делают ткань-невидимку для СВО. Вязниковское предприятие нетканых...

Во Владимирской области делают ткань-невидимку для СВО.Вязниковское предприятие нетканых материалов наладило производство уникального материала. В его составе – лен и техническая конопля. Такое покрытие способно снизить видимость любого объекта на местности. Специально для наших военных разработали 4 разных маскирующих окраски – лес, снег, земля и трава, сообщает пресс-служба АВО.Такое покрытие защитит технику или укрытие от попадания влаги. Кроме того, данный материал еще и огнеупорный.Фото пресс-служба АВО.