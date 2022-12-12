Во Владимирской области энергетики восстанавливают нарушенное непогодой...

Во Владимирской области энергетики восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение.Неблагоприятные условия метеоусловия вызвали нарушения в электроснабжении части жителей Владимирской области. Несмотря на существенно меньшие последствия, энергетики переведены в особый режим работы.В восстановлении сетей заняты 59 человек, 27 единиц техники, 4 резервных источника электроснабжения мощностью 400 кВт, сообщает отдел по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".К оперативному реагированию готовы 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники, также сообщили энергетики накануне. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом и приспособлениями, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 3,78 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.Напомним, что в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за прохождения атмосферного фронта фиксируются резкие колебания температуры, сильный снегопад с дождем и порывистый ветер.Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.Фото отдел по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".