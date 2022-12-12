Во Владимирской области гарантийный фонд оказывает поддержку начинающим бизнесменам
Гарантийный...
Во Владимирской области гарантийный фонд оказывает поддержку начинающим бизнесменам
Гарантийный фонд Владимирской области является участником федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса». Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Кому может оказать поддержку Гарантийный фонд на старте бизнеса?
- гарантийная поддержка может быть оказана начинающим предпринимателям - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и действующим менее 1 года и относящимся к субъектам МСП.
Какую поддержку оказывает Гарантийный фонд?
Фонд сотрудничает с рядом крупных кредитных и иных финансовых организаций и выступает поручителем для предпринимателей, которые кредитуются в этих организациях.
1. В продуктовой линейке "Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области" действует предложение "Начинающий".
Основные условия:
- сумма микрозайма в рамках одного договора – от 100 000 руб. до 5 000 000 руб. (включительно);
- процентная ставка - 3% годовых – для субъектов МСП, соответствующих условиям «Приоритетного проекта»; 4% годовых – для иных субъектов МСП.
2. У «Владбизнесбанк» есть продукт для начинающих предпринимателей «Бизнес-Старт» с упрощенной системой финансовой оценки.
3. «Сбербанк» осуществляет кредитование бизнеса со сроком ведения хозяйственной деятельности от 6 месяцев. Возможно кредитование как на оборотные, так и на инвестиционные цели. Сумма кредита не ограничена и определяется индивидуально при рассмотрении заявки субъекта МСП. Процентная ставка не является фиксированной и может быть льготной в рамках действующих программ льготного кредитования.
За предоставлением подробной информации об условиях получения гарантийной поддержки, по вопросам оформления перечня документов можно обратиться по адресу Фонда:
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, 3 (офис 321, 323). Или по телефону тел. (4922) 77-10-67. Адрес эл. почты Фонда: [email protected]
сайт Фонда: https://clck.ru/bmjc2
Фото: pxfuel.com/