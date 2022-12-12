Во Владимирской области из-за ледяного дождя произошли более ста ДТП. Региональная...

Во Владимирской области из-за ледяного дождя произошли более ста ДТП.Региональная Госавтоинспекция сообщает: за минувшие сутки, 9 декабря, во Владимирской области произошло 53 ДТП, в которых 6 человек получили ранения. Механические повреждения получили 104 транспортных средства.Сегодня на территории региона прогнозируется обильный снегопад, в связи с чем сотрудники полиции напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал, отсутствие резких маневров.При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Предельно осторожными стоит быть на участках пути, где проводятся ремонтные работы.Важно помнить, что при выпадении осадков автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства.В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов.Фото УМВД по Владимирской области.