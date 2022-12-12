Во Владимирской области мужчина угнал и разбил автомобиль своего друга. 40-летний житель...

Во Владимирской области мужчина угнал и разбил автомобиль своего друга.40-летний житель Александровского района в гостях у своего приятеля похитил ключи от автомобиля «СсангЙонг» и угнал его. Но не справился с управлением и попал в ДТП на встречной полосе. С места аварии он скрылся, а ключи от разбитой машины подкинул владельцу.В полиции он признался в содеянном и раскаялся, а также обязался возместить причиненный потерпевшему материальный ущерб, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.Фото https://www.pxfuel.com