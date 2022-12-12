Во Владимирской области на пожаре пострадала женщина. Сигнал поступил сегодня в 4 утра с улицы...

Во Владимирской области на пожаре пострадала женщина.Сигнал поступил сегодня в 4 утра с улицы Егорова во Владимире.Дым шел из квартиры в подъезд многоквартирного дома. Два звена газодымозащитной службы не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В результате пожара сгорело имущество и мусор в квартире. С места пожара был спасен 1 человек. К сожалению, на пожаре пострадала женщина, личность устанавливается.Причина возгорания устанавливается.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.