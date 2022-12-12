Из-за приближающейся эпидемии «свиного гриппа» в школах Владимирской области могут на неделю раньше начаться новогодние каникулы. Об этом на совещании в Белом доме сообщил губернатор

Из-за приближающейся эпидемии «свиного гриппа» в школах Владимирской области могут на неделю раньше начаться новогодние каникулы. Об этом на совещании в Белом доме сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По словам директора Департамента образования и молодёжной политики Светланы Болтуновой, в области полностью закрыты на карантин два детских садика в Суздальском районе, еще 48 садиков закрыты частично