Во Владимирской области опрокинулся большегрузный прицеп. Еще одна жертва ледяного дождя, на этот...

Во Владимирской области опрокинулся большегрузный прицеп.Еще одна жертва ледяного дождя, на этот раз в Александровском районе.На шоссе к деревне Дворики опрокинулся набок прицеп большегрузной фуры. Сам тягач остался стоять на своих колесах.Видео от очевидца опубликовал ВК AlexAutoLive | Александров.О пострадавших сообщений нет.Информация уточняется.Фото и видео ВК AlexAutoLive | Александров.