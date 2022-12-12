Во Владимирской области опрокинулся большегрузный прицеп.
Еще одна жертва ледяного дождя, на этот...
Во Владимирской области опрокинулся большегрузный прицеп.
Еще одна жертва ледяного дождя, на этот раз в Александровском районе.
На шоссе к деревне Дворики опрокинулся набок прицеп большегрузной фуры. Сам тягач остался стоять на своих колесах.
Видео от очевидца опубликовал ВК AlexAutoLive | Александров.
О пострадавших сообщений нет.
Информация уточняется.
Фото и видео ВК AlexAutoLive | Александров.