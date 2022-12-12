За 9 месяцев 2022 года Банк России обнаружил во Владимирской области шесть компаний с признаками «черных кредиторов», маскирующиеся под комиссионные магазины, работающие как ломбарды. К ним

За 9 месяцев 2022 года Банк России обнаружил во Владимирской области шесть компаний с признаками «черных кредиторов», маскирующиеся под комиссионные магазины, работающие как ломбарды. К ним относятся: ООО «Лом-арт хранитель», комиссионый магазин “$kupka”, “Mega Skupka”, ООО «Твой ломбард», ООО «Ломбард Легион-авто», комиссионный магазин «Ломбард 911», «Быстрые займы на ул. Ленина, д. 43». «Некоторые ломбарды предпочитают