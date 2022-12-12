Если эпидемия продолжится, то владимирских школьников могут досрочно отправить на каникулы.

Во Владимирской области из-за эпидемии ОРВИ и гриппа полностью закрыты три и частично 43 школы. Об этом рассказал Александр Авдеев.«В рамках усиления мер безопасности поручено сделать акцент на санобработке помещений и общественного транспорта. Если количество заболевших детей перешагнёт отметку в 25%, то будем переносить новогодние каникулы на неделю раньше», - подчеркнул губернатор.Напомним, что в конце минувшей недели из-за простудных заболеваний на находились 22 класса в 12 школах региона.