Во Владимирской области школьников обучили способам спасения на тонком льду. Во Владимирской...

Во Владимирской области школьников обучили способам спасения на тонком льду.Во Владимирской области продолжается акция МЧС "Тонкий лед". На этот раз урок безопасности провели для школьников Судогодского района.На водоёме в селе Чамерево спасатели продемонстрировали ребятам приемы, с помощью которых провалившийся под лед может выкарабкаться из полыньи, и показали, как при помощи подручных средств помочь другому человеку. Также сотрудники ГИМС напомнили ребятам, что в настоящий момент лучше вообще отказаться от идеи поиграть на льду водоёма. Это может быть опасно для жизни. А сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы напомнили детям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, раздали тематические памятки. Всего в занятии приняли участие почти 100 детей.- Детям были наглядно показаны меры спасения на воде в осенне-зимний период. Продемонстрировали спасатели, как можно оказать помощь провалившемуся под полынью. Также детям были рассказаны телефоны экстренных служб.