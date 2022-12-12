Во Владимирской области школьные каникулы могут начаться раньше Ситуацию с эпидемической...

Во Владимирской области школьные каникулы могут начаться раньшеСитуацию с эпидемической обстановкой во Владимирской области прокомментировал на оперативном совещании губернатор Александр Авдеев. Напряженная ситуация в области с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Причем активно проявляет себя в этом сезоне так называемый свиной грипп. Ковид-19 проявляет себя в меньшей степени.На карантин полностью закрыто 3 школы, частично – ещё 43. Это почти 13% всех школ региона, уточнил губернатор. Если количество заболевших детей перешагнёт 25%-ный порог, новогодние каникулы будут переноситься на неделю раньше.Для профилактики роста заболеваемости усиливается контроль за санобработкой помещений и общественного транспорта, сообщается в телеграм-канале Александра Авдеева.Фото: pxfuel.com/