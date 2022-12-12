Во Владимирской области столкнулись Газель и легковой автомобиль, есть пострадавшие. Сегодня в 8...

Во Владимирской области столкнулись "Газель" и легковой автомобиль, есть пострадавшие.Сегодня в 8 часов утра из Гусь-Хрустального районе поступил сигнал о столкновении транспорта у деревни Бабино.На месте было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств, имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Полную картину произошедшего расследуют органы дознания.Фото ГУ МЧС по Владимирской области.