Во Владимирской области столкнулись Газель и легковой автомобиль, есть пострадавшие.
Сегодня в 8...
Во Владимирской области столкнулись "Газель" и легковой автомобиль, есть пострадавшие.
Сегодня в 8 часов утра из Гусь-Хрустального районе поступил сигнал о столкновении транспорта у деревни Бабино.
На месте было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств, имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Полную картину произошедшего расследуют органы дознания.
Фото ГУ МЧС по Владимирской области.