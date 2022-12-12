В поселке Мелехово Владимирской области заменили дорожное освещение. В Ковровском районе стало...

В поселке Мелехово Владимирской области заменили дорожное освещение.В Ковровском районе стало светлее и безопаснее. На автодороге Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма в поселке Мелехово старые светильники заменили на светодиодные, яркие и энергосберегающие.Долгое время этот участок - от въезда до выезда - был погружен в темноту и считался одним из самых аварийных. Там произошло сразу несколько смертельных ДТП. Теперь, благодаря фонду энергосбережения Владимирской области, Мелеховская трасса хорошо освещена.На всем протяжении дороги по улице Первомайской заменены почти двести светильников. Отметим, в посёлке Мелехово проживает около шести с половиной тысяч человек, дорога связывает трассу М7 и райцентр, интенсивность движения здесь свыше 5 тысяч автомобилей в сутки.