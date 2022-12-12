Чаще всего они маскируются под комиссионки.

Во Владимирской области выявили шесть нелегальных ломбардов. Об этом сообщили во владимирском отделении Банка России.Как уточнил регулятор, под ломбарды чаще всего маскируются комиссионные магазины. Так, по мнению специалистов, с признаками «чёрных кредиторов» работают:ООО «Лом-арт хранитель»;комиссионный магазин «$kupka», «Mega Skupka»;ООО «Твой ломбард»;ООО «Ломбард Легион-авто»;комиссионный магазин «Ломбард 911»;«Быстрые займы на ул. Ленина, д.43».«Зачастую жители путают комиссионки с ломбардами. Работа первых не контролируется Банком России и не попадает под действие закона «О ломбардах». Напоминаем, что ломбарды обязаны застраховать имущество, не продавать его пока идёт льготный срок, не завышать процентную ставку. Именно поэтому недобросовестные кредиторы работают по серым схемам. Оформляя вместо залогового билета договор купли-продажи или договор комиссии, они могут продать ценные вещи клиента в любое время», — пояснил заместитель управляющего отделением Александр Хлысталов.