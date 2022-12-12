Во Владимирской области выявлена бешеная лиса. Сообщается о возникновении одного эпизоотического...

Во Владимирской области выявлена бешеная лиса.Сообщается о возникновении одного эпизоотического очага бешенства за прошедшую неделю – в поселке Сосновый Бор Петушинского района у дикого животного (лиса).Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Возбудитель бешенства - специфический вирус, содержащийся в слюне больного животного, напоминает Роспотребнадзор по Владимирской области.Заражение человека происходит при укусе и проникновении в рану слюны больного животного. Внедрившись через поврежденную кожу, вирус бешенства распространяется по нервным стволам до головного и спинного мозга. Там в основном и происходит размножение и накопление вируса.Затем он проникает в слюнные железы и выделяется со слюной во внешнюю среду. Вирус в слюне появляется за 1-10 дней до первых клинических признаков заболевания.Поэтому заразиться бешенством можно и при укусе, нанесенном внешне здоровым животным.Фото https://www.pxfuel.com