Из-за гололеда выросло и количество ДТП. За выходные в регионе произошла 91 автоавария, ранения...

Из-за гололеда выросло и количество ДТП. За выходные в регионе произошла 91 автоавария, ранения получили 11 человек.Сегодня утром в Гусь-Хрустальном районе у деревне Бабино произошло ДТП со смертельным исходом. “Тойота” выехала на встречку и столкнулась с “Газелью”. Водитель легковушки погиб на месте. Водитель фургона госпитализирован. Для того, чтобы его деблокировать, сотрудникам МЧС пришлось разрезать кабину “Газели”.Во Владимире на улице Горького водитель автобуса не справился с управлением и протаранил световую опору. В ГИБДД призывают автолюбителей учитывать тяжелые погодные условия и быть осторожными.