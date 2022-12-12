В регионе принимаются меры по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

7 декабря состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Владимирской области, которое провел Губернатор Александр Авдеев. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Артур Амосов, представители ряда департаментов и инспекций области, Законодательного Собрания, МЧС, компании «Владупрадор», филиала ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», Горьковской железной дороги, органов местного самоуправления и общественных объединений.Основной темой повестки стали меры по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий. Как отметил в своем выступлении врио начальника региональной Госавтоинспекции, во Владимирской области наметилось некоторое снижение аварийности: за 11 месяцев на дорогах регионального и межмуниципального значения зафиксировано 362 ДТП (за аналогичный период 2021 года – 416), на 7 процентов стало меньше аварий с погибшими, на 3 процента – число наездов на пешеходов. Однако цифры остаются внушительными и требуют повышенного внимания для принятия превентивных мер.В регионе продолжается ликвидация очагов аварийности на дорогах: сейчас их насчитывается 32, подавляющее большинство – на федеральных трассах. Устанавливаются разделители полос движения автотранспорта, предупреждающие щиты для водителей, дополнительные метеостанции, искусственное освещение, особенно – в границах населенных пунктов, а существующие светильники меняются на светодиодные. Кроме того, на дорогах заменяются барьерные ограждения, наносятся шумовые виброполосы, а также модернизируются автобусные остановки и пешеходные переходы. Эта тема – на особом контроле, потому что пешеходы остаются самыми незащищенными участниками дорожного движения.В ходе заседания участники приняли ряд решений, направленных на улучшение дорожной сети и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.