За указанный период на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 39 человек, в том числе 4 детей.Полицейскими оформлено 388 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 99 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 автопроисшествий.Петушинский район:По предварительной информации, 07.12.2022 г. около 12:40 на 130 км федеральной автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «БМВ», 1989 г.р., не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на пешехода 1984 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неположенном для перехода месте. В результате ДТП пешеход госпитализирован.г. Владимир:По предварительной информации, 07.12.2022 г. около 07:40 во Владимире на Октябрьском проспекте у дома №11 водитель автомобиля «Ситроен», 1975 г.р., допустил наезд на пешехода 1982 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован.г. Ковров:По предварительной информации, 07.12.2022 г. около 14:55 в г. Коврове на регулируемом перекрестке улиц «Еловая-Ватутина» водитель автомобиля «Ниссан», 1971 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1969 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" был госпитализирован.Камешковский район:По предварительной информации, 11.12.2022 г. около 14:30 на 4 км автодороги «Хохлово - Камешково – Ручей» водитель автомобиля «Мазда», 1998 г.р., при выполнении манёвра обгона допустил столкновение с движущимся во встречном направлении под управлением водителя 1951 г.р. автомобилем «Тойота» и автомобилем «Черри», за рулем которого находился водитель 1979 г.р. В результате ДТП двое участников были госпитализированы, ещё один направлен на амбулаторное лечение.