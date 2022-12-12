В День Конституции России Губернатор Александр Авдеев вручил государственные награды жителям...

В День Конституции России Губернатор Александр Авдеев вручил государственные награды жителям Владимирской области.12 декабря Губернатор Александр Авдеев принял участие в торжественной церемонии награждения жителей региона, чей самоотверженный труд, уникальные научные и творческие достижения стали гордостью не только Владимирской области, но и всей страны.Глава региона подчеркнул, что жители Владимирской области сильны не только в защите Отечества, но и мирном труде.Губернатор вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателю государственно-правового комитета администрации Владимирской области Елене Шаломенцевой, которая внесла большой личный вклад в формирование правовых основ системы органов исполнительной власти региона и совершенствование системы органов местного самоуправления, и Василию Смолину – директору Детско-юношеской спортивной школы «Дзюдо-88», одного из лучших спортивных учреждений области по форме, организации и содержанию образовательного процесса, рассказывает пресс-служба областной администрации.Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача по работе первичного сосудистого центра Центральной городской больницы города Коврова Олегу Белоусову и главному врачу Областного наркологического диспансера Ларисе Захаровой.Почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоена педагог средней общеобразовательной школы №36 г. Владимира Ирина Исаева, «Заслуженный лесовод Российской Федерации» – директор Курловского лесничества Юрий Сучков, «Заслуженный химик Российской Федерации» – директор научно-исследовательского центра ООО «Дау Изолан» Владимир Клименко.Почётной грамотой Президента Российской Федерации отмечен генеральный директор ООО «Объединённые региональные электрические сети», руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д. Медведева Валерий Телегин. С 2016 года под его руководством компания снизила процент износа электросетей и оборудования, а полезный отпуск электроэнергии увеличился за счёт развития и прироста протяжённости электросетей.Благодарность Министерства труда и социальной защиты РФ объявлена специалисту по социальной работе Гороховецкого комплексного центра социального обслуживания населения Ирине Зайцевой.Почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ отмечена лаборант Судогодской центральной районной больницы Людмила Завалова.Приказом Федерального медико-биологического агентства медалью «За содействие донорскому движению» награждён индивидуальный предприниматель Максим Лорченко. Он стал неродственным донором для смертельно больного пациента, которому провели уникальный для нашей страны комплекс медицинских мероприятий по пересадке клеток костного мозга.Медалью за заслуги перед Владимирской областью» награждена актриса областного драматического театра Жанна Хрулёва. Её актёрский стаж превышает 60 лет, а количество сыгранных ролей приближается к 300.Медали «За трудовые заслуги» вручены оператору машинного доения ЗАО «Имени Ленина» Светлане Басовой (Собинский район), актрисе областного театра кукол Галине Седовой, председателю СПК «Дмитриевы Горы» Валентине Сухаревой (Меленковский район) и трактористу-машинисту ООО «Родник» Галине Хламовой (Ковровский район).«Знаком великого князя Андрея Боголюбского» отмечена преподаватель областного музыкального колледжа Марина Сажина, а знаком «Почётный донор Владимирской области» – руководитель IT-отдела ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство» Максим Силантьев. Он является донором с 2015 года и считает, что сдавать кровь – самый простой способ спасать жизни людей.Фото: Пресс-служба АВО