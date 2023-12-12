Документ ребят вручал глава Владимира Дмитрий Наумов.

Во Владимире 34 школьника получили поспорт в День Конституции РФ. Об этом рассказали в мэрии города.Торжественное вручение прошло в Центре культуры и искусства на Соборной в рамках патриотической акции «Мы - граждане России!». Все дети, что получили паспорта 12 декабря показали успехи в учебе, общественной деятельности, спорте и т.д.Документ ребят вручал глава Владимира Дмитрий Наумов. Также мэр поздравил школьников с получением паспортов и пожелал им удачи в достижении своих целей.