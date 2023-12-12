В ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный губернатор Владимирской области Александр Авдеев навестил жильцов дома №13 по улице Тамбовской.

В ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный губернатор Владимирской области Александр Авдеев навестил жильцов дома №13 по улице Тамбовской. Об этом рассказала регионального правительства.Дом №13 – современная пятиэтажка, которая была введена в эксплуатацию весной текущего года. Строительство здания велось по национальному проекту «Жильё и городская среда». Первые собственники помещений не нарадуются: «Очень нам всё нравится – и квартира, и как дом расположен».А скоро в пятиэтажку должны въехать 198 переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Для них власти приобрели 60 квартир.Как отметил Александр Авдеев, новые дома не только улучшают внешний облик наших городов. Вместе с ними развивается социальная инфраструктура, повышается уровень жизни владимирцев.