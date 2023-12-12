Об этом рассказал секретарь политика, ссылаясь на его адвоката.

Алексей Навальный* покинул Владимирскую область. Об этом рассказал секретарь политика, ссылаясь на его адвоката.Оппозиционер не числится теперь ни в колонии №6, ни в №7. Куда отвезли мужчину – сотрудники тюрем не сообщают.Напомним, Навального* посадили сразу по нескольким статьям, обвинили его в создании экстремистского движения. В совокупности он должен был сидеть до 2038 года.*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.