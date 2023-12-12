Ель от Владимирской области, представленная на аллее ВДНХ, стала Самой гламурной Ель от 33-го...

Ель от Владимирской области, представленная на аллее ВДНХ, стала "Самой гламурной"Ель от 33-го региона, представленная на аллее ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия" в Москве, стала "Самой гламурной".Так посетители назвали нашу новогоднюю ёлочку, которая сверкает среди остальных 88-ми, представленных от каждого региона страны. На лапах хвойной красавицы стеклянные бусы, которые изящно свисают с веток. К ним приложили руку гусевские мастера.А помимо шаров в голубых и бирюзовых оттенках, нашу ёлочку от остальных отличают ретро-открытки с иллюстрациями русских сказок.Их прекрасно дополняют расписные изразцы из керамики.