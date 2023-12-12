Федеральному центру охраны здоровья животных во Владимире исполняется 65 лет ВНИИЗЖ...

Федеральному центру охраны здоровья животных во Владимире исполняется 65 летВНИИЗЖ специализируется на разработке ветеринарных препаратов нового поколения для лечения, профилактики и диагностики заболеваний животных. Своим опытом и разработками специалисты поделились с коллегами на научно-практической конференции.- Папа за рулем машины отечественной ГАЗ 69, я рядом. И вот мы через санпропускники ездили и посещали фермы, потому что в округе был ящур.Руководитель Россельхознадзора рассказывает, как в детстве вместе с отцом, гендиректором агроплемсоза ездил по фермам, во время санитарного режима. Приходилось бороться с особо опасными заболеваниями, угрожающими жизни животных и благополучию людей. Агропромышленному комплексу Сергей Данкверт посвятил свою жизнь. Работа не прекращается и сегодня. В ведущем ветеринарном научно - производственном учреждении Россельхознадзора выпускают вакцины для животных против бешенства, болезни Ньюкасла, гриппа птиц, чумы свиней, пастареллеза и парагриппа. В прошлом году одна из "птичьих" вакцин вошла в топ 100 лучших товаров России.Наталья Мороз, заведущая лабораторией профилактики болезней птиц ФГБУ "ВНИИЗЖ":- Грипп птиц, который наносит колоссальный ущерб и нашей стране. Мы много миллионов птицы теряем из - за этого заболевания. Мы разработали актуальную вакцину, котрая высокоэффективна и в случае вспышек, можем поставлять ее, чтобы предотвратить заболевание.С заболеваниями приходится бороться точечно. "На прицеле" специалистов те, что представляют угрозу для животных нашей страны, а значит для людей. Предотвратить распространение особо опасных экономически значимых болезней - основная задача.Илья Чвала, заместитель директора Федерального центра охраны и здоровья животных по научной работе:- Мы используем не импортные штаммы, не штаммы, которые поступили из коллекции Южной или Северной Америки, Юго - востока Азии. Мы используем штаммы, которые выделены либо в нашей стране, либо на территории стран СНГ.ВНИИЗЖ 65 лет назад создавали для борьбы с ящуром, сегодня институт вырос до международной структуры. На конференции собрались представители Египта, Иордании, Ливана, Азербайджана, Киргизии, Беларуссии. Сотрудничество заключено с 28-ю странами. В структуре центра 30 филиалов, 10 территориальных отделений по всей России и более 5 тысячи сотрудников.Сергенй Данкверт, руководитель Россельхознадзора:- Мы ставим задачу сопровождения наших вакцин научными специалистами. Это не просто искоренение болезней, это правильное понимание, что происходит в странах. Сопровождение учеными дает для нас опыт, а для стран гарантию того, что если мы дает вакцину, мы ее сопровождаем и получаем хорошие результаты.Из-за антироссийских санкций, главным приоритетом "ВНИИЗЖ" стала помощь в развитии сельского хозяйства внутри страны.Роман Рыбин, директор Федерального центра охраны и здоровья животных "ВНИИЗЖ":- Основная задача - это импортозамещение, чтобы все наши сельхозпроизводители, которые занимаются воспроизводством животных, получили надлежащего качества вакцины в том объеме, который необходим.Этот год стал вызовом для научного ветеринарного сообщества. Если в прошлом году создавалось до 4 вакцин, то в этом - уже 11. Наука, лабораторные исследования и вакцины для сельскохозяйственных животных - далеко не единственное направление центра. Стартовала работа по созданию 6-ти валентной вакцины для рыб семейства лососевых, а также создание комплексных препаратов для защиты домашних питомцев.Полина Лаптева, Илья Хлудов, "Вести Владимир".