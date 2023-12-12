Итоги оперативного совещания: власти региона задумались о смене подрядчика строящейся школы в...

Итоги оперативного совещания: власти региона задумались о смене подрядчика строящейся школы в Гусь-ХрустальномВласти региона задумались о смене подрядчика строящейся школы в Гусь-Хрустальном. Фирма уже получала отсрочку для сдачи объекта, но не оправдала доверия. Накануне на стройке побывал губернатор Александр Авдеев. Об итогах оперативного совещания в непривычном - выездном - формате, Полина Лаптева.В этом помещении могли бы идти уроки, но все снова пошло не по расписанию. Неклассную работу подрядчика оценивает губернатор Александр Авдеев. Здание школы номер 15 в Гусь-Хрустальном построено чуть больше, чем наполовину. Сроки окончания работ уже переносили. Сейчас стоит вопрос о смене подрядчика. Завершить работы нужно к следующему учебному году.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Прошу оценить, что на самом деле закуплено, что оплачено, в состоянии он сделать или нет, чтобы принять решение продлить контракт или расторгнуть.Второе рождение переживает акушерский корпус Гусь-Хрустальной ЦРБ. В эксплуатацию здание ввели еще в 2020, но острая потребность в койко - местах во время пандемии коронавируса внесла свои коррективы. В здании проведена санитарно - дезинфекционная работа помещений. Губернатор осмотрел отделение новорожденных, родильные залы, операционные, отделение патологии беременности. Есть здесь и своя кислородная подстанция и автономная система жизнеобеспечения.Ольга Добрынина, главный врач центральной районной больницы в Гусь - Хрустальном:- Наш роддом относится к роддому второго уровня. Очень много документов, которые регламентируют маршрутизацию женщин с той или иной патологией акушерской в перинатальный центр. Если такая пациентка возникает, мы ее в ближайшие минуты можем доставить в перинатальный центр. У нас работает санитарная авиация.Акушерское отделение рассчитано на 700 родов в год, а его открытие запланировано на 20 декабря.Надежда Туманова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Владимирской области:- Пусть он второй группы, будет принимать неосложненные роды, но важно сделать его привлекательным, использовать все современные перинатальные технологии, которые возможны. Это и партнерские роды и адекватные обезболивания, под действием эпидуральной анестезии.- Плюс здесь автобус ходит по улице Старых Большевиков, 124- Удобно и до рынка недалеко!Гостей у себя дома принимает Любовь Кокурина. Она одной из первых переехала в новостройку на улице Тамбовской. Переездом очень довольна. И соседи, говорит, хорошие. Квартиры здесь должны получить около 200 переселенцев из ветхого фонда. Гусь - Хрустальный лидер по ликвидации "авариек". Только за два года жилье обеспечены 560 человек.- Можно жить? Можно! Даже нужно!С интересом в будущее смотрят ученики второй в регионе школы креативных индустрий. Она открыта на базе детской школы искусств Гусь-Хрустального. Творческая молодежь вовсю осваивает программы в студиях фото и видеопроизводства, звукорежиссуры, дизайна.- Ребята осваивают здесь не только технические навыки, но и пробуют себя в роли телеведущих.Стоимость проекта на федеральные и областные средства превысила 110 млн рублей. Развитие социальной образовательной среды один из приоритетов Гусь-Хрустального. Здесь формируется база для развития экономического стекольного кластера.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Обновили подход к образованию, получили поддержку 100 миллионов на создание специалитета на базе Гусевского колледжа. Это нам дает возможность готовить специалистов и дальше смотреть смело на развитие стекольной отрасли.В городе завершена большая модернизация теплового комплекса, приведен в порядок сквер. Благоустройство Гусь-Хрустального продолжится. В 25-ом году планируется начать расчистку городского озера. Заявка на федеральное финансирование уже отправлена.Полина Лаптева, "Вести Владимир".