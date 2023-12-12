Какие расценки на парковочные места вводятся в Суздале с 15 декабря 2024 года? Напомним, в Суздале...

Какие расценки на парковочные места вводятся в Суздале с 15 декабря 2024 года?Напомним, в Суздале вводятся 850 платных парковочных мест.Об этом информирует пресс-служба администрации Суздальского района.600 мест появится вдоль Красной улицы, Ленина, Пушкарской, Виноградова, Васильевой, а остальные 250 – в районе Покровского монастыря, а также на улице Виноградова.Уточняется, что информационные знаки уже «на своих местах».Были озвучены и расценки:200 рублей - в будни;400 рублей – в выходные (и в праздничные дни, видимо).Что касается автобусов, то водителям придется заплатить – 300 и 400 рублей соотвественно.Важно отметить, что с 21:00 до 10:00 стоянка будет бесплатной.А как же штрафы?Отмечается, что они также будут. Например, если владелец автомобиля не заплатит «в течение 15 минут после заезда», то «попрощается» с 2 000 рублями.Важно:У резидентов парковочного пространства особые правила. Кто ими является? По информации МБУ города Суздаля «Благоустройство»: физические лица, проживающие по месту постоянной регистрации на территории Суздальского района; физ.лица, владеющие объектом недвижимости жилого назначения; физ.лица, использующие личные транспортные средства, работающие на территории Суздаля, в организациях, предприятиях учреждениях (вне зависимости от формы собственности).Все дни недели для резидентов платная парковка бесплатна, правда, при наличии оформленного разрешения.Стоимость резидентного разрешения: квартальное – 360 руб; полугодовое – 700 руб; годовое – 1 000 рублей.Действовать они начнут, как мы уже сообщали, с 15 декабря 2023 года.Фото: pxfuel.com