Какие расценки на парковочные места вводятся в Суздале с 15 декабря 2024 года?
Напомним, в Суздале...
Какие расценки на парковочные места вводятся в Суздале с 15 декабря 2024 года?
Напомним, в Суздале вводятся 850 платных парковочных мест.
Об этом информирует пресс-служба администрации Суздальского района.
600 мест появится вдоль Красной улицы, Ленина, Пушкарской, Виноградова, Васильевой, а остальные 250 – в районе Покровского монастыря, а также на улице Виноградова.
Уточняется, что информационные знаки уже «на своих местах».
Были озвучены и расценки:
200 рублей - в будни;
400 рублей – в выходные (и в праздничные дни, видимо).
Что касается автобусов, то водителям придется заплатить – 300 и 400 рублей соотвественно.
Важно отметить, что с 21:00 до 10:00 стоянка будет бесплатной.
А как же штрафы?
Отмечается, что они также будут. Например, если владелец автомобиля не заплатит «в течение 15 минут после заезда», то «попрощается» с 2 000 рублями.
Важно:
У резидентов парковочного пространства особые правила. Кто ими является? По информации МБУ города Суздаля «Благоустройство»: физические лица, проживающие по месту постоянной регистрации на территории Суздальского района; физ.лица, владеющие объектом недвижимости жилого назначения; физ.лица, использующие личные транспортные средства, работающие на территории Суздаля, в организациях, предприятиях учреждениях (вне зависимости от формы собственности).
Все дни недели для резидентов платная парковка бесплатна, правда, при наличии оформленного разрешения.
Стоимость резидентного разрешения: квартальное – 360 руб; полугодовое – 700 руб; годовое – 1 000 рублей.
Действовать они начнут, как мы уже сообщали, с 15 декабря 2023 года.
Фото: pxfuel.com