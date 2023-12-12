7 и 8 декабря в Суздале организована работа IV Владимирского инвестиционного конгресса.

7 и 8 декабря в Суздале организована работа IV Владимирского инвестиционного конгресса. В рамках конгресса прошло пленарное заседание, подписание инвестиционных соглашений и целый ряд деловых встреч.Для КГТА – это важное событие. 7 декабря – были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом компаний. Соглашения регламентируют совместную деятельность в целях обеспечения эффективных социально-экономических отношений в области образования, науки, производства и реализации совместных практических проектов и программ в рамках проекта «Ковровская академия беспилотных авиационных систем «Кречет».Подписано трехстороннее соглашение между КГТА, «КБ ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ» и «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой». Предметом Соглашения является организация совместной деятельности в целях обеспечения эффективных социально-экономических отношений в области образования, науки и производства.Еще одно соглашение подписал вуз с «АО ГЛОНАСС». Предметом соглашения является сотрудничество сторон в области интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство Российской Федерации и цифровой трансформации отрасли с использованием решений и сервисов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».Ковровская академия и «НПП ЭНЭКСИС» заключили соглашение о развитии научного и индустриального сотрудничества в области оптико-электронных систем и элементов для беспилотных летательных аппаратов.Компания «МАРАФОН» стала партнером КГТА имени Дегтярева по вопросу развития образовательного, научного и технического сотрудничества в области создания радиоэлектронных систем и модулей для встроенных систем управления реальным временем.Подписано соглашение с компанией «ВОЛКИС СКАЙВИЖН». Предметом соглашения является содействие развитию научного и индустриального сотрудничества в области проектирования беспилотных авиационных систем и аппаратов, поставка комплектующих для беспилотных авиационных систем и систем противодействия робототехническим комплексам.КГТА и компания «ВЛАДПОЛИПРОМ» заключили соглашение о сотрудничестве в области композитных материалов для целей беспилотных летательных аппаратов, создании лаборатории композитных материалов.Компания «ГРАНИТ» также заключили соглашение, предметом которого является проектирование беспилотных авиационных систем и аппаратов, производство каналов связи и управления, средств радиочастотного мониторинга и противодействия робототехническим комплексам, подготовка инфраструктуры для проведения испытаний беспилотных систем и их составных частей, разработка специализированного программного обеспечения.С компанией «ДЮСО-СИСТЕМС» заключено соглашение, предметом которого является содействие развитию научного и индустриального сотрудничества проектирования беспилотных авиационных систем и аппаратов, производство каналов связи и управления, подготовки инфраструктуры для проведения испытаний беспилотных систем и их составных частей, в том числе через геостационарные и низкоорбитальные спутники, разработки специализированного программного обеспечения, проведения соревнований и демонстрационных мероприятий.«БАЙТЭРГ» и «АЭРОДРОМ_ДОБРОГРАД» совместно с КГТА планируют развитие сотрудничества в области композитных материалов для целей беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронных систем и модулей, гетерогенных робототехнических комплексов, проектирования беспилотных авиационных систем и аппаратов, производство каналов связи и управления, подготовки инфраструктуры для проведения испытаний беспилотных систем и их составных частей, в том числе через геостационарные и низкоорбитальные спутники, разработки специализированного программного обеспечения, проведения соревнований и демонстрационных мероприятий, подготовки и издания монографий и справочников.Также в рамках конгресса была организована работа площадки Ковровской академии: на стенде представлены основные достижения в сфере подготовки высококвалицифированных кадров, в научной сфере, а также обозначено тесное сотрудничество с предприятиями и партнерами проектов вуза. Экспозиция вуза была посвящена разработкам в области беспилотных авиационных систем, что соответствует основному вектору развития вуза на сегодняшний день.Экспозицию посетила глава города Коврова Елена Владимировна Фомина, которой был презентован проект «Ковровская академия беспилотных авиационных систем «Кречет» и обозначены перспективы тесного взаимодействия партнеров в сфере образования, науки, производства и реализации практических программ.Губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев также посетил площадку КГТА и оценил потенциал развития темы беспилотников внутри региона. Ковровская академия планирует стать центром современных научных разработок, производства и обучения управлению беспилотными летательными аппаратами.Видеоролик по итогам конгресса доступен по ссылке.Реклама.