7 и 8 декабря в Суздале организована работа IV Владимирского инвестиционного конгресса.
7 и 8 декабря в Суздале организована работа IV Владимирского инвестиционного конгресса. В рамках конгресса прошло пленарное заседание, подписание инвестиционных соглашений и целый ряд деловых встреч.
Для КГТА – это важное событие. 7 декабря – были подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом компаний. Соглашения регламентируют совместную деятельность в целях обеспечения эффективных социально-экономических отношений в области образования, науки, производства и реализации совместных практических проектов и программ в рамках проекта «Ковровская академия беспилотных авиационных систем «Кречет».
Подписано трехстороннее соглашение между КГТА, «КБ ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ» и «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой». Предметом Соглашения является организация совместной деятельности в целях обеспечения эффективных социально-экономических отношений в области образования, науки и производства.
Еще одно соглашение подписал вуз с «АО ГЛОНАСС». Предметом соглашения является сотрудничество сторон в области интеграции беспилотных авиационных систем в национальное воздушное пространство Российской Федерации и цифровой трансформации отрасли с использованием решений и сервисов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Ковровская академия и «НПП ЭНЭКСИС» заключили соглашение о развитии научного и индустриального сотрудничества в области оптико-электронных систем и элементов для беспилотных летательных аппаратов.
Компания «МАРАФОН» стала партнером КГТА имени Дегтярева по вопросу развития образовательного, научного и технического сотрудничества в области создания радиоэлектронных систем и модулей для встроенных систем управления реальным временем.
Подписано соглашение с компанией «ВОЛКИС СКАЙВИЖН». Предметом соглашения является содействие развитию научного и индустриального сотрудничества в области проектирования беспилотных авиационных систем и аппаратов, поставка комплектующих для беспилотных авиационных систем и систем противодействия робототехническим комплексам.
КГТА и компания «ВЛАДПОЛИПРОМ» заключили соглашение о сотрудничестве в области композитных материалов для целей беспилотных летательных аппаратов, создании лаборатории композитных материалов.
Компания «ГРАНИТ» также заключили соглашение, предметом которого является проектирование беспилотных авиационных систем и аппаратов, производство каналов связи и управления, средств радиочастотного мониторинга и противодействия робототехническим комплексам, подготовка инфраструктуры для проведения испытаний беспилотных систем и их составных частей, разработка специализированного программного обеспечения.
С компанией «ДЮСО-СИСТЕМС» заключено соглашение, предметом которого является содействие развитию научного и индустриального сотрудничества проектирования беспилотных авиационных систем и аппаратов, производство каналов связи и управления, подготовки инфраструктуры для проведения испытаний беспилотных систем и их составных частей, в том числе через геостационарные и низкоорбитальные спутники, разработки специализированного программного обеспечения, проведения соревнований и демонстрационных мероприятий.
«БАЙТЭРГ» и «АЭРОДРОМ_ДОБРОГРАД» совместно с КГТА планируют развитие сотрудничества в области композитных материалов для целей беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронных систем и модулей, гетерогенных робототехнических комплексов, проектирования беспилотных авиационных систем и аппаратов, производство каналов связи и управления, подготовки инфраструктуры для проведения испытаний беспилотных систем и их составных частей, в том числе через геостационарные и низкоорбитальные спутники, разработки специализированного программного обеспечения, проведения соревнований и демонстрационных мероприятий, подготовки и издания монографий и справочников.
Также в рамках конгресса была организована работа площадки Ковровской академии: на стенде представлены основные достижения в сфере подготовки высококвалицифированных кадров, в научной сфере, а также обозначено тесное сотрудничество с предприятиями и партнерами проектов вуза. Экспозиция вуза была посвящена разработкам в области беспилотных авиационных систем, что соответствует основному вектору развития вуза на сегодняшний день.
Экспозицию посетила глава города Коврова Елена Владимировна Фомина, которой был презентован проект «Ковровская академия беспилотных авиационных систем «Кречет» и обозначены перспективы тесного взаимодействия партнеров в сфере образования, науки, производства и реализации практических программ.
Губернатор Владимирской области Александр Александрович Авдеев также посетил площадку КГТА и оценил потенциал развития темы беспилотников внутри региона. Ковровская академия планирует стать центром современных научных разработок, производства и обучения управлению беспилотными летательными аппаратами.
Видеоролик по итогам конгресса доступен по ссылке.
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