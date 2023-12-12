Владимирский музыкант Роман Мирошниченко вышел в финал престижного британского конкурса «The UK Songwriting Contest 2023».

Владимирский музыкант Роман Мирошниченко вышел в финал престижного британского конкурса «The UK Songwriting Contest 2023». Инструментальная композиция нашего земляка «Bodhrán s Magic» получила высший рейтинг в своей категории. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что записывать трек для отправки на конкурс помогал целый коллектив талантливых людей. «В записи трека приняли участие солисты Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии, скрипач Чарли Бишарат, перкуссионист из группы Al Di Meola Гумби Ортиз, мультиинструменталист Хенрик Андерсен, бас-гитарист Олег Канаков», – говорится в сообщении пресс-службы.Судить финалистов конкурса будут известные продюсеры и артисты, удостоенные международных музыкальных премий. Остаётся только пожелать владимирским музыкантам успехов.