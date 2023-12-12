Максим Шевченко приобрел долю в издательском доме «Томикс». Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции с участием известного журналиста, а также экс-депутата Заксобрания Владимирской

Максим Шевченко приобрел долю в издательском доме «Томикс». Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции с участием известного журналиста, а также экс-депутата Заксобрания Владимирской области. Кроме того, сам Максим Шевченко пояснил, что он также станет и директором по стратегическому развитию. Причем в своей деятельности на новом рабочем месте, он пообещал отстаивать интересы жителей города и