Там построят производственные и общественно-деловые объекты.

Там построят производственные и общественно-деловые объекты.Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки части промышленной зоны "Алабушево". Это крупнейшая площадка особой экономической зоны "Технополис Москва", написал градоначальник в своем .Участок площадью 10 гектаров расположен между путями третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и проспектом Генерала Алексеева. Там построят производственные объекты и общественно-деловую недвижимость."Новые объекты на территории "Алабушево" дадут порядка 2 тыс. рабочих мест", – уточнил мэр Москвы.Общая площадь новых объектов составит 182 тысячи квадратных метров. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий.Планируемый объем инвестиций – свыше 20,5 миллиарда рублей. Транспортное обслуживание территории улучшится благодаря обустройству разворота на проспекте Генерала Алексеева.В октябре Собянин проект реорганизации части промзоны "Прожектор". На территории площадью 200 гектаров возведут жилье для 17,6 тысячи человек, включая участников программы реновации, социальную инфраструктуру и торговые объекты.